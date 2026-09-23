Экономика

ЦБ потребовал от банков прекратить отказы в приеме наличных у граждан

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Банк России выявил отказы банков принимать нали...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Банк России направил кредитным организациям рекомендации, которые должны устранить нарушения в работе с наличными деньгами. Поводом стали выявленные регулятором случаи, когда банки отказывались принимать наличные у граждан. Об этом сообщает издание Москва 24 со ссылкой на данные ЦБ.

В Банке России подчеркнули, что кредитные организации обязаны обеспечивать прием наличных в своих отделениях и кассах. Подобные отказы нарушают права потребителей и создают неудобства при расчетах, отметили в ведомстве.

Регулятор также обратил внимание на работу подразделений банков и потребовал прекратить такую практику. Если ситуации повторятся, ЦБ готов применить меры воздействия.

Мониторинг соблюдения этих требований Банк России продолжит, реагируя и на жалобы граждан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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