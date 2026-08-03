Экономика

Яйца в июле подорожали на 334% на мировом рынке

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В июле яйца подорожали на 334% на мировом рынке...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В июле на мировом товарном рынке яйца показали максимальный рост цены — на американской бирже они подорожали на 334%. Об этом сообщает rosbalt.ru, а агентство «Прайм» со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов подтверждает лидерство продукта по темпам удорожания.

Самым подешевевшим товаром месяца стал апельсиновый сок, потерявший 14,8% стоимости. Среди других подорожавших позиций — овес, пшеница, карбамид и полимеры, а в энергетическом секторе сильнее всего выросла цена нефти марки Urals — на 50,5%.

В России, по данным Росстата, яйца с начала года подорожали более чем на 20%. Аналитики связывают колебания цен с сезонностью, затратами на корма, ветеринарные препараты и логистику, а также с изменением спроса и предложения.

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