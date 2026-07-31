Польза

Т2 отменил роуминг уже более чем в 70 странах

Служба новостей Автор статьи
T2, российский оператор мобильной связи, расшир...

сгенерировано нейросетью

Подписаться на Дзен.канал

T2, российский оператор мобильной связи, расширил список стран с домашней тарификацией звонков до более 70 направлений. Среди новых – Египет, Япония, США, Индия, Саудовская Аравия, Катар и другие популярные у путешественников локации. Абоненты Т2 могут совершать исходящие звонки из этих стран на российские номера без переплат за роуминг.

T2 первым на российском телеком-рынке отменил роуминговую тарификацию на исходящие звонки. За полгода действия новых условий абоненты оператора стали звонить из-за границы в два раза чаще. В ответ на такой спрос Т2 добавил еще 15 популярных туристических направлений.

Теперь клиенты оператора могут использовать включенный в тариф пакет минут для звонков на российские номера, находясь в любой из более чем 70 стран. Услуга активируется автоматически и не требует подключения дополнительных опций. Условия действуют для абонентов всех востребованных тарифных планов. Подробности и полный список стран по ссылке.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

«Рост количества звонков из-за рубежа – лучший показатель того, что мы движемся в правильном направлении. Наши абоненты хотят оставаться на связи с близкими, а мы стремимся обеспечить им такую возможность на привычных условиях. Расширяя список стран, мы следуем за географией путешествий наших клиентов: если направление востребовано – оно должно быть в списке».

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Т2:

«Отмена международного роуминга для Т2 – актуальный шаг, который продиктован ростом деловой и туристической международной активности. Еще весной, когда мы анонсировали это предложение впервые, мы понимали, что акция будет востребована среди абонентов. Промежуточные итоги однозначно говорят о том, что нашим клиентам важна комфортная голосовая связь за границей, и для Т2 это – сигнал к усилению уникального предложения для абонентов».

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Интересное в Казани

день назад

Почему даже опытные прорабы ошибаются при выборе техники

Интересное в Казани

5 часов назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру

какой свет не любят тараканы

Технологии

день назад

MakeUseOf: отключение RAM Plus освобождает память на Android

Технологии

день назад

Обновление Samsung привело к разряду и перегреву Galaxy S25 и S24 Ultra

обучение наращиванию ногтей в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

12 часов назад

Депутаты Нижнекамска утвердили почётных граждан и пересмотрели бюджет

Технологии

16 часов назад

Робот MOBIUS научился кувыркаться через голову благодаря дугам на спине

Технологии

22 часа назад

Яндекс выпустил ТВ Станцию MiniLED с 4K и 144 Гц

Технологии

20 часов назад

Опубликован геймплейный трейлер шутера Guns of Eschaton
Экономика
13 минут назад

Средняя максимальная ставка по вкладам выросла до 12,85%

Банк России сообщил, что средняя максимальная с...

Технологии

2 часа назад

Первый в России ортез-тренажер для кисти разработали в Сеченовском университете

Польза

21 минуту назад

Т2 отменил роуминг уже более чем в 70 странах

Новости Казани

3 часа назад

В День республики в Казани ограничат движение судов

Технологии

3 часа назад

В Steam на время акции подешевели четыре игры
Татарстан попросил федеральные деньги на очистк...
Новости Татарстана
17 минут назад

Татарстан попросил федеральные деньги на очистку двух объектов накопленного вреда

Новости Татарстана

3 часа назад

Театру Камала могут добавить 554 млн рублей

Новости Казани

3 часа назад

В Казани после ДТП на Сибирском тракте образовалась четырехкилометровая пробка

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстан в топе по развитию автотуризма, но инфраструктуре есть куда расти
Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собра...
Интересное в Казани
4 дня назад

Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собрала 7 вопросов, которые стоит задать перед покупкой дома в Казани