Заведующая детсада в Альметьевске подозревается в мошенничестве и подлоге

В Альметьевске было возбуждено уголовное дело против заведующей детсадом. Даму подозревают в мошенничестве и служебном подлоге с 2017 по 2022 год. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Татарстану.

По информации следствия, под предлогом острой необходимости денег для заведения, женщина вносила в табели учета неверные сведения о допработе 6 сотрудниц. Таким образом, совершенно необоснованно им начисляли зарплату на общую сумму больше 674 тысяч рублей, которые потом были переведены на счета фигурантки.

Мошеннические действия раскрылись благодаря следствию.

В настоящее время идут следственные мероприятия.

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