На казанских блогеров Аделину и Алину 27 мая написали заявление в полицию

Девушек просят проверить на пропаганду ЛГБТ*.

Аделина и Алина стали популярными в сети благодаря фотографиям и видео для взрослых. По сведениям mash_iptash, 27 мая на сестёр нажаловались — заявитель требует их наказать за незаконное произведение и продажу порнографических материалов. А также — проверить девушек на пропаганду ЛГБТ.

Если специалисты обнаружат основания для возбуждения уголовного дела, то сестрам грозит до 2 лет лишения свободы и штраф до 100 тысяч рублей.

*экстремистское движение, запрещённое в Российской Федерации.