Зарплаты татарстанцев выросли на 19 %

В РТ в апреле 2024 года, был зафиксирован рост заработных плат на 19% в годовом выражении. К марту текущего снижение было 3,4%. Об этом рассказали в Росстате.

В период с января по апрель специалисты увидели рост зарплат на 20,1% по сравнению с таким же временем минувшего года. В апреле среднемесячный доход сотрудников организаций составил около 70,2 тысяч рублей.

В Татарстане с 1 июля 2024 года, муниципальным работникам впервые с января 2023 года повысили заработную плату. Оклад у них увеличился на 5%.

Ранее мы писали о том, что 39-летний челнинец пытался сжечь камеру на дороге из-за того, что ему приходит много штрафов. Днем он налил в пустую бутылку горючую жидкость, поджег ее и бросил в аппарат. Агрессора быстро доставили в отделение, где в отношении него было возбуждено уголовное дело.