39-летний челнинец пытался сжечь камеру на дороге из-за штрафов

В Челнах 39-летний водитель легковушки разозлился на камеру, которая фиксирует превышение скорости и решил ее уничтожить. При этом он не знал, что такой объект стоит около 2 млн рублей.

Днем он налил в пустую бутылку горючую жидкость, поджег ее и бросил в аппарат. Однако у агрессора ничего не вышло, так как бутылка отскочила и упала в траву, которая сразу же загорелась. Пламя тушил сотрудник ГАИ. После тушения сотрудник полиции оттащил фигуранта, который сердито пинал камеру, но тот не остановился и порезал шины служебной машины. Известно, что автовладелец был в трезвом состоянии.

Агрессора доставили в отделение, где в отношении него было возбуждено уголовное дело. Во время допроса местный житель хаявил, что ему просто «приходит много штрафов».

Максимальное наказание - лишение свободы до 2 лет, пишет "Челнинские известия".