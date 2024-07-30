В Зеленодольске за 65 млн продают хлебозавод

Хлебокомбинат из Зеленодольска Татарстана появился на сайте бесплатных объявлений «Авито». Во владении объект уже 18 лет.

На участке есть все, что нужно: электроэнергия, газ, водоснабжение и канализация. Главная продукция предприятия — выпечка.

Площадь здания — 8 224 метров. Кроме того, на участке имеется главный корпус завода, пристройка под торговую точку и пристройка для хранения продукции. Цена объекта — 65 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что татарстанские дзюдоисты помогали другим пассажирам 29 июля выбираться из опрокинутых вагонов. Известно, что ребята направлялись на учебно-тренировочные сборы в том же самом поезде.

Кроме того, мы говорили, что «Ей хотели отрезать ногу»: что известно о трагедии с поездом Казань-Адлер в Волгоградской области.

Напомним, днём, 29 августа 2024 года, перевернулись 9 вагонов поезда Казань-Адлер.