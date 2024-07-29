«Ей хотели отрезать ногу»: что известно о трагедии с поездом Казань-Адлер

Минниханов взял на контроль ЧП со сходом поезда Казань – Адлер

Днём, 29 августа, перевернулись 9 вагонов поезда Казань-Адлер. По предварительным данным, пострадали 140 человек, из них 16 находятся в больнице. Причиной страшной трагедии стало ДТП с Камазом. Редакция PROKAZAN решила узнать детали ЧП и пообщаться с очевидцами трагедии.

Водитель Камаза проехал на запрещающий знак

В Котельниковском районе Волгоградской области в 12:00 сошли с рельс девять вагонов. На железнодорожные пути выехал водитель «Камаза», проигнорировав запрещающий сигнал светофора. Он подумал, что «успеет проскочить».

Автор видео: Злой казанец

Как сообщают в РЖД, машинисты поезда предприняли всё, чтобы успеть затормозить, но расстояние настолько маленькое, что сделать это не удалось. Сам поезд двигался со скоростью 65 километров в час.

«По предварительным данным, пострадали более 100 человек, в том числе дети. Всего в поезде находилось около 800 человек. На месте работают оперативники, врачи. Госпитализировали 16 пассажиров, из них 13 взрослых, один ребенок и два проводника», - сообщили PROKAZAN в РЖД.

Удар был настолько сильные, что у Камаза оторвало кабину. За рулём машины был 43-летний Асламбек Усматов. Сейчас он находится в реанимации. Сообщается, что у него черепномозговая травма, многочисленные ушибы и переломы рёбер. Как остался жив – загадка. Сейчас его кровь также проверяют на наличие алкоголя и запрешённых веществ.

Автор видео: личный источник PROKAZAN

На месте работают больше 20 бригад скорой помощи, вертолетом Ми-8 к месту доставили восьмерых врачей. Еще четверых медиков направили на вертолетах «Ансат». На момент публикации материала сообщалось, что госпитализировали 55 человек. О погибших официальной информации нет, но SHOT сообщают о двух погибших.

«Нам пока точно не известно сколько людей ехали и пострадали в ЧП. Вся информация уточняется, мы работаем над этим», сообщил корреспонденту PROKAZAN глава пресс-службы МЧС по РТ Андрей Родыгин.

«Если ноги не отрезать, то женщину не достать»

Редакции PROKAZAN удалось связаться с пострадавшими в этой страшной трагедии.

Пожилая женщина вместе своей взрослой дочерью направлялись на юг. В один миг поезд сошёл с рельс.

Галина сообщила, что её маму сначала долго не могли найти. Затем спасатели обнаружили её зажатую между двумя вагонами.

«Долгое время её не могли вытащить. Обкололи ногу, чтобы не так больно было. Но достать маму не получается, ей нужно было отрезать ногу», - сообщает Галина.

Автор видео: Злой казанец

Спустя время спасателям всё же удалось спасти женщину и её конечности. Сейчас она находится в реанимации.

Помимо этого, нам удалось узнать, что многие пассажиры поезда получили ушибы, кому-то даже пришлось зашивать голову.

Всего в поезде находилось 813 человек. Все они получат деньги за билеты обратно, а также им начислят 24 000 бонусов на карту РЖД.

Где сейчас пассажиры поезда?

Часть пассажиров разместили в спортивном зале гостинице города Котельниково, там сейчас 339 человек. Часть детей разместили в садах и школах. Всем предоставили воду и еду.

«По последним установленным данным в поезде Казань-Адлер находилась делегация детской школы хореографического искусства №17 Набережных Челнов. 19 детей в сопровождении 5 взрослых направлялись на международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Хрустальный дельфин». Пострадавших среди них нет, они направлены в город Котельников для временного размещения», - сообщили в администрации глава РТ Рустама Минниханова.

По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело и проводятся проверки. Вопрос находится на контроге у главы РТ Рустама Минниханова.