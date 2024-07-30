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Дзюдоисты из Татарстана помогли людям выбраться из вагонов 29 июля

После схода транспорта с рельсов дети организов...

МЧС

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Татарстанские дзюдоисты помогали другим пассажирам 29 июля выбираться из опрокинутых вагонов. Известно, что ребята направлялись на учебно-тренировочные сборы в том же самом поезде.

После схода транспорта с рельсов дети организовали эвакуацию 40 туристов через окно.

16-летний Арслан Гайнетдинов сообщил, что они не могли уйти с места и приняли решение помочь пассажирам выбраться из вагонов.

Ранее мы писали: «Ей хотели отрезать ногу»: что известно о трагедии с поездом Казань-Адлер в Волгоградской области.

Напомним, днём, 29 августа 2024 года, перевернулись 9 вагонов поезда Казань-Адлер. По предварительным данным, пострадали 140 человек, из них 16 находятся в больнице. Причиной страшной трагедии стало ДТП с Камазом. Редакция PROKAZAN решила узнать детали ЧП и пообщаться с очевидцами трагедии.

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