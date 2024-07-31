В Татарстане живут биологические дети миллионера Павла Дурова

Основатель телеграма Павел Дуров рассказал, что у него теперь есть больше 100 детей в 12 государствах мира. Они появились на этот свет благодаря донорству его спермы. Миллионер отметил, что он сдал свой биоматериал еще 15 лет назад. Тогда к нему обратился его приятель, у которого было бесплодие, и попросил сдать свою сперму, чтобы они с женой завели малыша. Тогда еще Павел руководил соцсетью «ВКонтакте».

По информации издания Mash, в России больше всего детей от Дурова живет в Республике Татарстан, Прикамье, Краснодарском крае, Ленинградской и Свердловской областях.

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