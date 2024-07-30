После драки мигрантов в Казани возбуждено уголовное дело

Все случилось вечером 29 июля 2024 года. Правоохранители приехали на место происшествия и застали рабочих, которые пытались скрыться. Всех уже задержали и доставили в полицию. Ссора началась между 2 строителями, однако через некотрое время к ней подключились все остальные.

В результате, было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. У 12 людей зафиксированы нарушения миграционного законодательства.

Ранее мы писали: «Ей хотели отрезать ногу»: что известно о трагедии с поездом Казань-Адлер. Днём, 29 августа , перевернулись 9 вагонов поезда Казань-Адлер. По предварительным данным, пострадали 140 человек, из них 16 находятся в больнице. Причиной страшной трагедии стало дорожное происшествие с Камазом года. Редакция PROKAZAN решила узнать детали ЧП и пообщаться с очевидцами трагедии.