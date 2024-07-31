В РТ выпускникам выплатят до 35 тысяч рублей за ЕГЭ

В РТ выпускники школ, которые получили на ЕГЭ 100, 200 или 300 баллов, получат деньги от Минобра Республики Татарстан. Об этом сообщил руководитель ведомства Ильсур Хадиуллин.

В 2024 году дети смогут получить по 15, 25 и 35 тысяч рублей.

Количество людей, получивших 100 баллов в Татарстане в этом году увеличилось до 366 учащихся. 20 выпускников получили 200 баллов.

Кроме того, в регионе впервые за последние 3 года появились школьники, которые сдали единый государственный экзамен на 300 баллов.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 10 школьников не получили аттестат из-за блогеров. В результате, 8 участников ОГЭ и 2 ЕГЭ не участвовали в ГИА. Дети остались без аттестата. Один из родителей подал иск в суд, вот только проиграл.

Кроме того, мы говорили, что после драки мигрантов в Казани возбуждено уголовное дело.