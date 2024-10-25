В Татарстане похолодает до -2 градусов
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В РТ прогнозируются дождь и похолодание. О таком прогнозе рассказали в Гидрометцентре Республики Татарстан.
Сегодня, 25 октября 2024 года, в регионе будут осадки в виде дождя. Днем потеплеет до +9 градусов.
26 октября ожидается дождь со снегом. В течение всего дня температура воздуха будет от 0 до +7 градусов.
27 октября похолодает уже до -2 градусов в ночное время. Днем может быть до +6 градусов и снег с дождем.
По предварительным данным, новая неделя в РТ начнется с -3 градусов ночью. Помимо этого, ожидаются осадки.
Ранее мы писали о том, что когда в региональной столице Республики Татарстан провожали председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, выпал первый снег.
Глава Китая увиделся с Путиным 22 октября 2024 года. Тогда специалисты поговорили о торговом сотрудничестве.
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