В Казани выпал снег

Когда в региональной столице Республики Татарстан провожали председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, выпал первый снег.

Осадки можно увидеть на видеозаписи, которая принадлежит официальному представителю Казанского Кремля Лилии Галимовой. Когда гость поднимался на воздушное судно и принял решение обернуться, то пошел снег, пишет inkazan.

Не так давно метеорологи обещали, что после саммита в Республике Татарстан выпадет снег, 25 октября прогнозируется дождь.

Напомним, союз появился в 2006 году. Известно, что сам саммит был организован такими странами, как Бразилия, Россия, Индия, Китай, а после к ним присоединилась и Южно-Африканская Республика.

Си Цзиньпин увиделся с главой РФ 22 октября 2024 года. Тогда эксперты обменялись мнениями по украинскому вопросу и поговорили о торговом сотрудничестве.