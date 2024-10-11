В Татарстане на следующей неделе похолодает до -10 градусов

В РТ из-за холодного арктического воздуха с скором времени прогнозируется до -10 градусов без осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

12 и 13 октября 2024 года, ночью будет от -3 до -8 градусов, 13 октября в южной и восточной части ожидается до -10 градусов. Днем прогнозируется до +2...+7 градусов, а в воскресенье от +4 до +9 градусов. В среднем температура воздуха в это время будут на 4—6 градусов ниже климатической нормы.

На следующей неделе похолодает до -3...-8 градусов, а на юге и востоке РТ до -10 градусов. Днем потеплеет до +6...+12 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане на 20 км трассы водитель Hyundai вылетел в кювет и умер. В Азнакаевском районе Республики Татарстан случилось жуткое дорожное происшествие.

Все произошло На 20 км трассы Азнакаево – Верхнее Стярле – Кук Тяка.