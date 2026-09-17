Экономика

Хранение сбережений в наличной валюте назвали неудобным и нерациональным

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Хранение сбережений в наличной валюте назвали н...

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Наличный доллар долгое время оставался для россиян способом защитить сбережения: такую привычку сформировали гиперинфляция 1990-х, дефолт 1998 года, обесценивший рубль в несколько раз, и череда экономических кризисов. Однако сейчас замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью «Российской газете» заявил, что хранить сбережения в наличной иностранной валюте неудобно и нерационально.

По мнению руководителя Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрия Моделя, практика хранения сбережений в наличных долларах и евро была актуальна до середины нулевых годов, примерно до 2008 года. Затем рублевые депозиты стали вполне конкурентоспособными — во многом благодаря системе страхования вкладов, а к середине 2010-х доллары и евро оставались важной, но уже не доминирующей частью сбережений населения.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова отметила, что люди покупали не доход, а спокойствие. Но за это спокойствие платили: деньги лежали без движения и постепенно обесценивались с учетом долларовой инфляции.

Темпы обесценения американской валюты не были постоянными: в 1990-е и 2000-е доллар дешевел чуть выше 2% в год, в 2010-е — ниже 2%. Рублевая инфляция в тот период была выше, местами многократно. В 2020-е обесценение доллара заметно ускорилось: пандемия коронавируса и раздача «вертолетных денег», разрыв логистических цепочек и энергетический кризис 2022 года, а также экономическая тарифная война разогнали годовую инфляцию в США за последние шесть лет в среднем выше 4%; в 2022 году она локально превышала 9% — рекорд с начала 1980-х годов.

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