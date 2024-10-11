В Татарстане на 20 км трассы водитель Hyundai вылетел в кювет и умер

В Азнакаевском районе Республики Татарстан случилось жуткое дорожное происшествие.

Все произошло На 20 км трассы Азнакаево – Верхнее Стярле – Кук Тяка.

Выяснилось, что 34-летний водитель Hyundai оказался в кювете, когда не выбрал безопасную скорость движения на проезжей части.

По информации Государственной автомобильной инспекции РТ, водитель, к сожалению, умер на месте аварии. Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются специалистами.

Ранее мы писали о том, что бывшего игрока казанского хоккейного клуба «Ак Барса» Артема Лукоянова выселят из квартиры в Казани. В настоящее время хоккеист играет за «Юнисон» (Москва), однако вопросы в Казани он еще не решил.

Истец по делу - Роман Косяченко, который, является частым участник судебных заседаний. Специалист выдает людям взаймы или покупает их долги у коллекторов, а затем занимается взысканием.