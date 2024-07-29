В Татарстане 29 июля ожидаются гроза и сильный ветер

Сегодня, 29 июля 2024 года, в регионе ожидается переменная облачность. Утром прогнозируется туман. Об этом рассказали в Гидрометцентре Республики Татарстан.

Днем будут дожди, грозы и ветер до 15-18 метров в секунду. В понедельник потеплеет до 22-27 градусов.

Ранее мы писали о том, что на юго-западе Татарстана появилась ферма с верблюдами. На текущий момент животные адаптировались к климату республики, чувствуют себя комфортно и даже появилось пополнение. Фермер Артемий Кириченко рассказал, что Спасский район ранее был известен как Болгар и был местом остановки караванов на Великом шелковом пути.

Кроме того, мы говорили, что в Казани в пункте сбора заказов доставки взорвался электровелосипед Minako. Об этом сообщает телеграм-канал «Регион 116». Инцидент произошел в доме №30 по улице Гаврилова.