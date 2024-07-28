Стоял на зарядке: в Казани взорвался электровелосипед

В Казани в пункте сбора заказов доставки взорвался электровелосипед Minako. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион 116».

Инцидент произошел в доме №30 по улице Гаврилова, где собирают товары служба доставки еды «Самокат». Во время зарядки аккумулятора велосипеда в специально отведенной зоне произошел взрыв. Приехали пожарные.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. О пострадавших неизвестно.