На юго-западе Татарстана появилась ферма с верблюдами

На территории Татарстана в Спасском районе появилась ферма по разведению верблюдов.

На текущий момент животные адаптировались к климату республики, чувствуют себя комфортно и даже появилось пополнение.

Фермер Артемий Кириченко рассказал, что Спасский район ранее был известен как Болгар и был местом остановки караванов на Великом шелковом пути. Раньше здесь были более тысячи верблюдов. Для верблюдов ферма в РТ — это возможность спокойно дожить свою жизнь. В «дом престарелых для верблюдов» привозят животных из разных уголков России. Например, постаревшие цирковые артисты или те, от которых отказались владельцы, сообщает ГТРК «Татарстан».