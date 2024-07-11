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В Татарстане 11 и 12 июля ожидается гроза с градом

В выходные в РТ будет облачная погода

pixabay.com

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Жителей Республики Татарстан предупредили об ухудшении погодных условий 11 и 12 июля 2024 года. Непогода начнется уже сегодня вечером и до полудня 12 июля. Об этом рассказали в Гидрометцентре РТ.

Вечером 11 июля, ночью и днем 12 июля ожидаются ветер до 20 метров в секунду. Местами на востоке региона прогнозируется гроза с градом.

По информации Гидрометцентра, в выходные в РТ будет облачная погода. Температура воздуха в дневное время будет от +21 до +28 градусов.

Ранее мы писали о том, что пострадавшему в авиакатастрофе в Татарстане отцу провели операцию.

Пассажиры разбившегося самолета в РТ были из Воронежа.

Подробности о 3 погибших при падении самолёта в Татарстане.

Организатор полета рассказал о пилоте упавшего самолета в Камском Устье Татарстана.

Кроме того, мы говорили, что мужчину, который издевался над котом, задержали на 4 суток.

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