В Татарстане 11 и 12 июля ожидается гроза с градом

Жителей Республики Татарстан предупредили об ухудшении погодных условий 11 и 12 июля 2024 года. Непогода начнется уже сегодня вечером и до полудня 12 июля. Об этом рассказали в Гидрометцентре РТ.

Вечером 11 июля, ночью и днем 12 июля ожидаются ветер до 20 метров в секунду. Местами на востоке региона прогнозируется гроза с градом.

По информации Гидрометцентра, в выходные в РТ будет облачная погода. Температура воздуха в дневное время будет от +21 до +28 градусов.

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