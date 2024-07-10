Мужчину, который издевался над котом, задержали на 4 суток

Мужчину, которые едва не выбросил кота из окна в Набережных Челнах — арестовали на 4 дня. Вот только задержали его не за это.

Выяснилось, что это далеко не первый его жестокий поступок. Мужчина продолжительное время пугает район своими поступками: разгуливает с ножом, издает странные звуки в домофон и угрожает убить людей. В последний раз хулиган попал на видео, когда тряс животное на 10 этаже.

При этом, агрессора привлекли к ответственности только за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

Ранее мы писали о том, что волонтёры нашли кота, которого хотел выкинуть из окна житель Набережных Челнов.

Кроме того, мы говорили, что 49-летний ранее осужденный мужчина домогался двух 7-летних девочек в Нижнекамске. Известно, что фигурант играл с потерпевшими в догонялки и всегда ловил их на 2 этаже.