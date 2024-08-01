В Татарстане 1 августа видели смерч

Неблагоприятные погодные условия все еще фиксируются в регионе. К примеру, 1 августа 2024 года, в с. Чура люди увидели смерч, а на федеральной трассе М7 была нулевая видимость, автовладельцам приходилось останавливаться и ждать, когда на дороге станет безопаснее.

Кроме того, в местном телеграм-канале "Казань на максималках" появилась информация о том, что на региональную сттолицу снова обрушился ливень с градом. Сперва пострадали от непогоды жители Авика.

Ранее мы писали о том, что в Казани таксист умер на работе. Известно, что перед смертью он вез в автомобиле 2 пассажиров. Они сразу увидели, что мужчине стало нехорошо и позвонили в скорую медицинскую помощь.

Кроме того, мы говорили, что в дорожном происшествии на федеральной трассе М5 «Урал» погибли 3 человека. Все случилось на 1268 км дороги.