В РТ могут ограничить строительство частных домов

В республике могут ограничить возведения частных домов. Чтобы начать строить, нужно получить разрешение. Такую идею рассматривают в Министерстве строительства Татарстана.

Руководитель департамента развития территорий Минстроя Айдар Ахметзянов сообщил, что в настоящее время проходят обсуждения проекта.

Сейчас для начала возведения частного дома хозяину нужно только уведомить орган власти, однако и это не обязательно. В заявлении следует указывать высоту строения, его площадь, этажность и т.д.

Ранее мы писали о том, что казанцы сообщили стрельбе, которая произошла на ул. Зорге. Об этом стало известно из группы «ЧП ДТП Казань». В паблике подчеркнули, что больше 10 парней, убегая от неизвестного, заливают мужчину перцовым баллончиком.

Кроме того, мы говорили, что в Азнакаевском районе в дорожным происшествием погиб водитель.