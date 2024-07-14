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В Азнакаевском районе в ДТП погиб водитель

На дороге «Нижняя Мактама-Актюбинский» произошло столкновение двух машин марки «Лада».

Госавтоинспекция Татарстана

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На дороге «Нижняя Мактама-Актюбинский» произошло столкновение двух машин марки «Лада».

Предварительно, автолюбитель за рулём Лады Гранты не обратил внимания на дорожный знак «Уступи дорогу» и врезался в Ладу Калину.

В результате аварии водитель Гранты умер в машине медиков. Ему было 65 лет.

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