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Казанцы рассказали о стрельбе на улице Зорге

Как рассказали свидетели, между молодыми людьми, вероятно, подростками случилась ссора

pixabay.com

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Казанцы сообщили стрельбе, которая произошла на ул. Зорге. Об этом стало известно из группы «ЧП ДТП Казань».

Как рассказали свидетели, между молодыми людьми, вероятно, подростками случилась ссора. Причина конфликта не ясна.

В паблике подчеркнули, что больше 10 парней, убегая от неизвестного заливает мужчину перцовым баллончиком, а затем, возможно «главарь», стреляет из оружия в воздух.

Ранее мы писали о том, что в Азнакаевском районе в дорожным происшествием погиб водитель. Предварительно, автолюбитель за рулём Лады Гранты не обратил внимания на дорожный знак «Уступи дорогу».

Кроме того, мы говорили о том, что жительницу Набережных Челнов будут судить за убийство из ревности. По версии следствия, 30 апреля этого года обвиняемая наведалась к своему сожителю в общежитие, но в комнате, помимо мужчины, была ещё одна женщина

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