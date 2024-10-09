В Нижнекамске появятся 2 новые улицы
Мэрия Нижнекамска
В Нижнекамске Республики Татарстан Горсовет одобрил названия для 2 новых улиц.
Известно, что они находятся в жилищном комплексе Urman в 46 микрорайоне Нижнекамска.
Улицы решили назвать Наратлы и Кедровая.
В мэрии города сообщили, что такие "имена" очень хорошо соответствует лесной тематике этого района.
Ранее мы писали о том, что гидрометцентр Татарстана рассказал, когда выпадет первый снег.
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