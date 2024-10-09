Гидрометцентр РТ рассказал, когда выпадет первый снег

На текущей неделе уже может выпасть снег. Осадки ожидаются на севере и северо-востоке Республики Татарстана. Об этом изданию «Татар-информ» рассказал руководитель Гидрометцентра региона Феликс Гоголь.

Специалист сообщил, что первый снег в Татарстане чаще всего появляется во 2-3 декаду октября и почти сразу тает. Устойчивый снежный покров, как правило, можно заметить в конце 2 декады ноября. Однако было время, когда осадки в виде снега ложились уже в конце октября.

Кроме того, метеоролог отметил, что в выходные дни прогнозируется аномально холодная погода.

Ранее мы писали о том, что сельская блогерша Резеда из Республики Татарстан похвасталась своим заработком от 200 тысяч до 2 млн рублей.

Известно, что татарстанка ведет блог со своей подружкой уже 8 лет, у нее примерно 80 000 подписчиков.