В Альметьевске на водохранилище был совершен акт вандализма

В Альметьевске был замечен акт вандализма на водохранилище города.

Глава района Тимур Нагуманов сообщил, что конструкция не сдана в работу, однако уже появились хулиганы, которые его испортили.

Депутат рассказал, что вандалы портят многие общественные пространства.

Чиновник подчеркнул, что на объекте будут камеры для наблюдения и предотвращения порчи имущества.

Ранее мы писали о том, что в Казани кафе «Азу» закрыли после того, как 6 посетителей отравились. В настоящее время специалисты опечатали заведение, суд решил запретить работу кафе на 30 дней.

Кроме того, мы говорили, что в Набережных Челнах 45-летнего мужчину придавило полуприцепом насмерть. Сотрудники ГАИ в Челнах сообщили, что из-за невнимательности умер 45-летний человек. Все случилось на Мензелинском тракте 14 августа 2024 года. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, как именно пешеход попал под полуприцеп.