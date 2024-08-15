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6 человек заболели сальмонеллёзом в казанском кафе на Петербургской, 14

В настоящее время специалисты опечатали заведение

Роспотребнадзор по Республике Татарстан

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Сотрудники Роспотребнадзора по Республике Татарстан зафиксировали нарушения в кафе «Азу» на улице Петербургской, 14.

По информации исследования, в 11 пробах еды и 7 смывах были бактерии группы кишечной палочки. В одной пробе даже была найдена сальмонелла.

В настоящее время специалисты опечатали заведение, суд решил запретить работу кафе на 30 дней.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах 45-летнего мужчину придавило полуприцепом насмерть. Сотрудники ГАИ в Челнах сообщили, что из-за невнимательности умер 45-летний человек. Все случилось на Мензелинском тракте 14 августа 2024 года. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, как именно пешеход попал под полуприцеп.

Кроме того, мы говорили, что на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск произошла жуткая авария с участием 2 автобусов.

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