Сотрудники Роспотребнадзора по Республике Татарстан зафиксировали нарушения в кафе «Азу» на улице Петербургской, 14.

По информации исследования, в 11 пробах еды и 7 смывах были бактерии группы кишечной палочки. В одной пробе даже была найдена сальмонелла.

В настоящее время специалисты опечатали заведение, суд решил запретить работу кафе на 30 дней.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах 45-летнего мужчину придавило полуприцепом насмерть. Сотрудники ГАИ в Челнах сообщили, что из-за невнимательности умер 45-летний человек. Все случилось на Мензелинском тракте 14 августа 2024 года. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, как именно пешеход попал под полуприцеп.

Кроме того, мы говорили, что на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск произошла жуткая авария с участием 2 автобусов.