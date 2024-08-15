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В Челнах 45-летнего мужчину придавило полуприцепом насмерть

Все случилось на Мензелинском тракте 14 августа...

Екатерина Елисеева

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Как рассказали свидетели, водитель сел в большегруз, не увидел, что под полуприцепом был мужчина и начал движение.

Сотрудники ГАИ в Челнах сообщили, что из-за невнимательности умер 45-летний человек. Все случилось на Мензелинском тракте 14 августа 2024 года.

По информации правоохранителей, шофер грузовика с полуприцепом наехал на пешехода который, вероятно, был под полуприцепом.

Выяснилось, что за рулем Foton находился 43-летний водитель. Как рассказали очевидцы дорожного происшествия, водитель сел в кабину и поехал, как стало потом известно, в сторону пешехода. Пострадавший умер на месте.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают, как именно пешеход попал под полуприцеп. Люди говорят, что он просто хотел укрыться от ливня пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск произошло жуткое ДТП с участием 2 автобусов.

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