В 22 детских лагерях Татарстана были найдены нарушения

В детских татарстанских лагерях специалисты зафиксировали нарушения. Об этом главе региона рассказала Марина Патяшина, директор управления Роспотребнадзора по Республике.

Допуск персонала без медосмотра обнаружен в 22 заведениях 17 муниципальных образований РТ.

Бактерии были найдены в 4 блюдах в 4 лагерях Альметьевска и Казани, а также в 13 смывах в 5 летних лагерях.

Кроме того, были зарегистрированы нарушения в питании. Всего в учреждениях снято больше 405 килограммов продуктов с уже истекшим сроком годности и без необходимой маркировки.

Ранее мы писали о том, что Роспотребнадзор РТ не обнаружил лихорадку Западного Нила. В зоне 3 км от мест, где жили и отдыхали заболевшие, водоемы опрысканы от комаров.