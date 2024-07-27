Роспотребнадзор РТ не обнаружил лихорадку Западного Нила

Сотрудники Роспотребнадзора по РТ провели проверку после появления 4 случаев лихорадки Западного Нила. В местах отдыха заразившихся были пойманы комары, однако ни у кого из них не было вируса.

В зоне 3 км от мест, где жили и отдыхали заболевшие, водоемы опрысканы от комаров. ТАСС рассказали в Министерстве здравоохранения по Татарстану, что 4 человека с симптомами вируса Западного Нила находятся в больнице, у них разное состояние здоровья.

Ранее мы писали о том, что в поселке Дубровка погиб 10-летний мальчик на квадроцикле. На место аварии отправился прокурор Зеленодольского района Дмитрий Ерпелев. По этому факту специалисты начали проверку.

Кроме того, мы говорили, что в Казани девушка погибла, выпав из окна 9 этажа. Местные жители заявили, что погибшая в этом доме не жила. По предварительным данным, в день смерти она была в магазине в п. Залесный.