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УК оштрафовали на 125 тысяч из-за затопленного подвала и мусора

Об этом рассказали в Государственной жилищной и...

pixabay.com

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В Менделеевске УК признали виновной и наложили на них штраф - 125 тыс. рублей за антисанитарию. Об этом рассказали в Государственной жилищной инспекции РТ.

Выяснилось, что в ведомство пришел местный житель дома на ул. Химиков, 11. Мужчина шокирован, что подвал находится в плохом состоянии. Территория затоплена и находится в мусоре.

При этом организация «Н,ептун +» не обращала внимание владельцев жилья. Представители ГЖИ провели проверку.

Информация подтвердилась, УК оштрафовали на 125 тыс. рублей. Специалисты будет следить за устранением всех недочетов.

В ГЖИ отметили, что из-за неподобающего плохого состояния подвалов пришло 842 жалобы, в частности 429 из Казани.

Ранее мы писали о том, что в Ново-Савиновском районе региональной столице Республики Татарстан до 8 января вводят ограничения из-за ремонта.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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