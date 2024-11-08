В Ново-Савиновском районе до 8 января вводят ограничения из-за ремонта

В Ново-Савиновском районе региональной столице Республики Татарстан на время будет ограничено движение любого транспорта и пешеходов. Причина - ремонт 3-го северного коллектора.

Так, в период с 12 ноября по 8 января 2024 года, перекроют проезд около дома на улице Чистопольской, 28.

С 26 ноября по 8 января не получится проехать по территории недалеко от дома на улице Чистопольской, 26.

На это же время для пешеходов частично перекроют тротуар возле дома на улице Чистопольской, 30.

Кроме того, с 23:00 27 декабря по 6:00 28 декабря 2024 года, ограничат движение между строениями №26 и 28 на улице Меридианной.

Одновременно с этим специалисты полностью перекроют проезд между домами №28 и 30 на улице Чистопольской. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства.

Ранее мы писали о том, что уже с 9 ноября изменятся маршруты автобусов №68 и 70.