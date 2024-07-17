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Средняя зарплата врачей достигла 100 тысяч рублей

С 1 июля 2024 года оклад сотрудников в государственных медицинских учреждениях республики вырастет на 2 963 рубля

Екатерина Елисеева

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Средняя заработная плата медиков за 6 месяцев текущего года - 100 800 рублей, среднего медперсонала составляет 56 200 рублей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РТ.

В ведомстве рассказали, что с 1 июля 2024 года оклад сотрудников в государственных медицинских учреждениях республики, медицинских и немедицинских рабочих, вырастет на 2 963 рубля. То есть, минимальный размер оплаты будет 12 243 рублей.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан возведение обхода Нижнекамска и Челнов планируют закончить уже до конца текущего года. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Напомним, сам участок будет в составе федеральной трассы М-12.

Кроме того, мы говорили, что в 2024 года татарстанцы смогут записываться к врачу через ВК. Он рассказал, что некоторые сервисы уже существуют, а такого еще нет.

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