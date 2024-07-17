Хуснуллин: обход Челнов на М-12 запустят уже в 2024 года

В РТ возведение обхода Нижнекамска и Челнов планируют закончить уже до конца текущего года. Об этом РИА Новости рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Напомним, сам участок будет в составе федеральной трассы М-12. По информации специалистов, на начало апреля 2024 года, техническая готовность обхода оценивалась на 50 %.

Ранее мы писали о том, что в ДУМ Татарстана попросили посмотреть полную версию беседы с имамом.

Тогда мы писали о том, что имам мечети «Ирек» из Татарстана Камаев рассказал, как правильно «побивать» жену. На вопрос о возможно бить любимую за неуважение к своим родным, употребление спиртных напитков или измену имам ответил, что после такого следует задуматься о том, а нужна ли такая супруга.

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