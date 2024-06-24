Спиртзавод 1891 года постройки в РТ признан объектом культурного наследия

Спиртзавод в д. Нариман Татарстана был признан объектом культурного наследия. Об этом стало известно из документов, которые появились на сайте комитета по охране ОКН.

Строение завода построили еще в 1891 году. Его возвела Елизавета Мартынова, племянница Николая Мартынова, который убил на дуэли поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

Здание такого образца в Татарстане сохранилось лишь в одном экземпляре.

Ранее мы писали о том, что картофель и хлеб стали самыми дорогими продуктами с 3 по 10 июня в Республике Татарстан. На предыдущей неделе, картофель стал дороже с 2,56% до 3,76% (теперь он стоит 31,99 руб.). Сейчас цена на помидоры упала на 6,4% (до 167,15 руб/кг). Огурцы подешевели на 4,71% до 91,04 руб.

Кроме того, стало известно, что в Казани один погиб, а несколько других находятся в реанимации после вечеринке на пляже «Локомотив».