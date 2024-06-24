Картофель и хлеб стали самыми дорогими продуктами с 3 по 10 июня в РТ

Больше всего с 3 по 10 июня 2024 года, в Татарстане подорожали картофель и хлеб. Данные появились в Татарстанстате.

На предыдущей неделе, картофель стал дороже с 2,56% до 3,76% (теперь 31,99 руб.).

Хлеб подрожал на 1,86% до 83,61 руб. Бананы — на 1,66% до 163,57 руб/кг, подсолнечное масло — на 1,55% до 117,68 руб., творог — на 1,37% до 369,67 руб., сахар — на 1,34% до 68,93 руб.

А вот репчатый лук стал дешевле. цена упала с 3,32% до 1,27% (1 кг стоит 45,79 руб.).

Сейчас цена на помидоры упала на 6,4% (до 167,15 руб/кг). Огурцы — на 4,71% до 91,04 руб.

Ранее мы писали о том, что один погиб, несколько в реанимации после вечеринке на пляже «Локомотив» в Казани. Все случилось в ночь на субботу. Организаторы мероприятия сразу вызвали скорую помощь

По словам очевидцев, днем и вечером на пляже было спокойно.