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Один погиб, несколько в реанимации после вечеринке на пляже «Локомотив» в Казани

Все случилось в ночь на субботу

Яндекс.Карты/Анна

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На казанском пляже «Локомотив» ночная гулянка закончилась смертью. Одному из посетителей стало плохо и он скончался, несколько других человек - в реанимации. По предварительной информации, причина ухудшения здоровья людей на вечеринке - передозировка наркотиками.

Все случилось в ночь на субботу. По сообщениям, местные жители пришли на дискотеку с запрещёнными средствами. Организаторы мероприятия сразу вызвали скорую помощь

По словам очевидцев, днем и вечером на пляже было спокойно, несчастья начались уже на самой вечеринке.

На самой "тусе" находились сотрудники полиции, кого поймали уже допросили. Об этом рассказали организаторы.

Сейчас специалисты выясняют, были ли наркотические вещества принесены с собой или куплены на месте, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 24 июня ожидается прохладная погода с дождями и грозами.

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