Цены на лом черных металлов снизились на 1,6%

С 21 августа по 4 сентября стоимость лома черных металлов в России упала на 1,6% — до 23,62 тыс. рублей за тонну, согласно индексу «Транслома». Снижению предшествовал рост: с конца мая цены поднялись на 45%.

Гендиректор «Транслома» Сергей Астахов связывает коррекцию с падением стоимости сортового проката — в конце августа — начале сентября арматура подешевела на 3 тыс. рублей за тонну после пиковых значений начала месяца. При этом с мая до максимума цена самой ходовой марки — арматуры А500С диаметром 12 мм — взлетела более чем на 50%, до 76 тыс. рублей за тонну.

Лом — ключевое сырье для электродуговых печей, на которые приходится около трети российской выплавки стали. По данным корпорации «Чермет», в июле 2026 года производство стали в стране выросло на 3,1% в годовом выражении, достигнув 5,6 млн тонн. Однако по итогам семи месяцев выпуск отставал от прошлогоднего уровня на 5,4%, составив 38 млн тонн.

По данным «Транслома», сбор лома в 2025 году сократился на 18,8% — до 16,4 млн тонн.