Экономика

Цены на лом черных металлов снизились на 1,6%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Цены на лом черных металлов в России снизились ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

С 21 августа по 4 сентября стоимость лома черных металлов в России упала на 1,6% — до 23,62 тыс. рублей за тонну, согласно индексу «Транслома». Снижению предшествовал рост: с конца мая цены поднялись на 45%.

Гендиректор «Транслома» Сергей Астахов связывает коррекцию с падением стоимости сортового проката — в конце августа — начале сентября арматура подешевела на 3 тыс. рублей за тонну после пиковых значений начала месяца. При этом с мая до максимума цена самой ходовой марки — арматуры А500С диаметром 12 мм — взлетела более чем на 50%, до 76 тыс. рублей за тонну.

Лом — ключевое сырье для электродуговых печей, на которые приходится около трети российской выплавки стали. По данным корпорации «Чермет», в июле 2026 года производство стали в стране выросло на 3,1% в годовом выражении, достигнув 5,6 млн тонн. Однако по итогам семи месяцев выпуск отставал от прошлогоднего уровня на 5,4%, составив 38 млн тонн.

По данным «Транслома», сбор лома в 2025 году сократился на 18,8% — до 16,4 млн тонн.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Гид по Казани

день назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

современные способы борьбы с тараканами

Не у нас

день назад

Святая Матрона предсказала будущее человечества

Гид по Казани

2 дня назад

Юные таланты: где ребёнок учится с интересом

демонтаж кирпичных перегородок в Самаре

Кулинария

день назад

Яблоки в шарлотке дают слишком много сока: одна привычка превращает воздушное тесто в мокрый слой

Технологии

день назад

Команда нейросети Claude на несколько часов заблокировала Mac разработчика

Не у нас

день назад

Священник рассказал, почему нельзя есть и пить на кладбище

Кулинария

9 часов назад

Макароны с фаршем больше не готовлю в двух кастрюлях: складываю все вместе — получается проще привычного ужина

Технологии

13 часов назад

Названы продукты, которые помогают снизить «плохой» холестерин
Новости Татарстана
час назад

Сильный дождь и туман придут в Татарстан 7 сентября

Синоптики предупредили о сильном дожде и тумане...

Кулинария

31 минуту назад

Вчерашнюю картошку не разогреваю на сковороде: добавляю сыр и получаю новый горячий ужин

Гид по Казани

23 часа назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

Новости Татарстана

41 минуту назад

Сезон норовируса: жителям Татарстана дали рекомендации

Новости Казани

час назад

Уровень Игр кочевников в Казани сохранят, пообещал раис Татарстана
6 сентября в Татарстане потеплеет до +23 градусов
Новости Татарстана
8 часов назад

6 сентября в Татарстане потеплеет до +23 градусов

Кулинария

3 часа назад

Почему домашние котлеты из детства были такими мягкими: один привычный ингредиент добавляли не случайно

Не у нас

4 часа назад

Афонский старец Паисий рассказал, что ждет Россию в 2030 году

Новости Татарстана

6 часов назад

Конкурс нефтяников в Альметьевске начался с приветствия Минниханова
Осенний гид по Казани: места, события и впечатл...
Гид по Казани
4 дня назад

Осенний гид по Казани: места, события и впечатления