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Сергея Миронова оставили в СИЗО до 1 октября 2024 года

Бывший чиновник также сообщал о том, что у него...

Сергей Миронов / ТГ

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Татарстанский суд оставил без изменений приговор в отношении экс-мэра Кировского и Московского районов города Сергея Миронова.

По информации Inkazan, бывший депутат останется в следственном изоляторе. Судья не удовлетворил жалобы адвокатов, которые хотели смягчить временное наказание. Бывший чиновник также сообщал о том, что у него проблемы со здоровьем — он все еще ходит на костылях.

Верховный суд Республики Татарстан оставил Миронова в изоляторе до 1 октября 2024 года.

Напомним, что Миронова обвиняют в мошенничество и превышение своих обязанностей. По предварительным данным, уголовное дело строится на заработной плате водителя Альберта Шарапова. Он якобы забирал средства от 2 источников, однако сам не работал.

Ранее мы писали о том, что в РТ начался суд над женщиной, у которой в пожаре погибли 7 человек.

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