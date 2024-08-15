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В РТ начался суд над женщиной, у которой в пожаре погибли 7 человек

Местная жительница сообщила, что она не причаст...

pixabay

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В РТ стартовал суд над женщиной, которая обвиняется в смерти её семьи. Её дети, мама, брат и супруг умерли на пожаре в Саитово.

Все произошло 18 июля минувшего года. Пламя уничтожило дом и строения рядом. После ликвидирования огня были найдены тела 7 людей, в частности 4 несовершеннолетних. Также специалисты увидели следы горючей жидкости. Сотрудники полиции сообщили, что это может быть именно поджог. В отношении 29-летней женщины было заведено уголовное дело по 2 статьям.

Местная жительница сообщила, что она не причастна к этой истории. В настоящее время она под подпиской о невыезде. Кроме того, в помещении находились пожарные извещатели.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах 45-летнего мужчину придавило полуприцепом насмерть. Сотрудники ГАИ в Челнах сообщили, что из-за невнимательности умер 45-летний человек.

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