Прогнозируемые доходы РТ в 2025 году увеличат на 47 миллиардов рублей

Государственный совет Республики Татарстан поддержал проект бюджета региона на следующий год.

В планах внести 430 поправок от Кабинета министров. Многие связаны с ростом финансирования, которое должен получить 16 регион.

Минфин Татарстана Радик Гайзатуллин сообщил, что доходы и расходы бюджета вырастут практически на 47 миллиардов рублей.

Как итог, в 2025 году, прогнозируется, что доходы региона будут 472,1 млрд руб., а расходы станут составлять 485,6 млрд руб.. Дефицит ожидается в том же размере — 13,5 млрд руб.

Бюджет во 2 чтении чиновники рассмотрят уже в скором времени.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан в период с 28 октября по 5 ноября 2024 года, капуста, морковь, лук, картошка, свекла, огурцы и бананы стали дороже других продуктов.

При этом, в цене упала колбаса полукопченая. Цены.