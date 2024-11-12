В Татарстане с 28 октября по 8 ноября подорожали картофель и огурцы

В РТ в период с 28 октября по 5 ноября 2024 года, капуста, морковь, лук, картошка, свекла, огурцы и бананы стали дороже других продуктов.

По информации Татарстанстата, капуста увеличилась в цене до 30,57 руб. (на 2,19 руб. за один килограмм), огурцы – до 106,9 руб. (на 7,07 руб.), морковь - до 29,87 руб. (на 1,68 руб.), лук – до 35,65 руб. (на 2 руб.), картофель – до 34,24 руб. (на 1,75 руб.). Свекла подорожала до 36,19 руб. (на 1,43 руб.), а бананы теперь можно купить за 151,16 руб. (цена стала выше на 4,47 руб.).

Кроме того, сливочное масло в регионе теперь стоит до 950,04 руб/кг (на 43 руб.).

Также на 2 процента подорожали молочные продукты, к примеру, сметана и творог.

При этом, в цене упала колбаса полукопченая (576,92 руб/кг).

Ранее мы писали о том, что в Татарстане на 13 копеек подешевел бензин АИ-95.