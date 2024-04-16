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«Предположительно, уцелевшая часть церкви»: что откопали в Казани

«Предположительно, уцелевшая часть церкви»: что откопали в Казани в ходе ремонта
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Во время ремонта эксперты тепловых сетей в Казани обнаружили одну находку в центре региональной столице.

В мэрии Вахитовского и Приволжского районов Казани сообщили, что специалисты заметили подземные помещения на пересечении улицы Кави Наджми и Островского с элементами старой кладки.

В сообщении сказано, что по предварительным данным, это была уцелевшая часть бывшей церкви Вознесения Господня. Храм возвели в 1676 году и работал он до 1932 года.

Сейчас на месте раскопок трудятся археологи.

Ранее мы писали о том, что в Казани на стройке театра Камала нашли человеческие кости на глубине 2 метров.

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