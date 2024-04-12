В Казани на стройке театра Камала нашли человеческие кости на глубине 2 метров

На стройке нового театра Камала в региональной столице Татарстана люди нашли человеческие кости. Об этом рассказали в телеграм-канале Mash Iptash.

Люди заметили 4 черепа и другие человеческие кости. Останки были на глубине 2 метров. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности умерших.

В комментариях канала подписчики вспомнили, что новый театр находится на ул. Хади Такташ, где находилась одноимённая преступная группировка. Другие люди писали, что кости - это последствия 1990-х годов.

Один из подписчиков заявил, что на этом месте раньше стояла церковь, именно поэтому захоронение может быть достаточно старыми. Другие комментаторы стали сомневаться, что возможные преступники могли закопать тела на глубине 2 метров.

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