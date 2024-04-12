Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

На стройке нового театра Камала в Казани найдены человеческие кости

В Казани на стройке театра Камала нашли человеческие кости на глубине 2 метров
На стройке нового театра Камала в Казани найдены человеческие кости

pixabay.com

Подписаться в Telegram

На стройке нового театра Камала в региональной столице Татарстана люди нашли человеческие кости. Об этом рассказали в телеграм-канале Mash Iptash.

Люди заметили 4 черепа и другие человеческие кости. Останки были на глубине 2 метров. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности умерших.

В комментариях канала подписчики вспомнили, что новый театр находится на ул. Хади Такташ, где находилась одноимённая преступная группировка. Другие люди писали, что кости - это последствия 1990-х годов.

Один из подписчиков заявил, что на этом месте раньше стояла церковь, именно поэтому захоронение может быть достаточно старыми. Другие комментаторы стали сомневаться, что возможные преступники могли закопать тела на глубине 2 метров.

Ранее мы писали о том, что труп пенсионерки в Губайдулловке Татарстане пришлось вывозить в ковше трактора.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

7 часов назад

На стройке нового театра Камала в Казани найдены человеческие кости

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

холодный туман против тараканов

Новости Татарстана

день назад

Нижнекамский водоканал Татарстана подозревают в хищении 350 млн рублей

Полезное

3 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

потолок из гипсокартона цены в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

В деревне Куюки Татарстана люди слышали хлопки взрывов

Новости Татарстана

день назад

Пожарные потушили торговые павильоны на улице Зорге в Казани

Новости Татарстана

день назад

Уровень воды в реках Татарстана местами вырос на 187 см за сутки

Новости Татарстана

день назад

Певец Ришат Тухватуллин из Татарстана стал папой

Новости Татарстана

день назад

Авария на подстанции 11 апреля лишила жителей Зеленодольска холодной воды
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

Новости Татарстана

3 часа назад

Уличным торговцам в Казани придется платить за место на Баумана

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

Новости Татарстана

6 часов назад

В Бугульме 46-летнего мужчину обвиняют в смертельном избиении знакомого

Новости Татарстана

6 часов назад

В Чистопольском районе 62-летний пешеход погиб под колесами иномарки
В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин

Новости Татарстана

6 часов назад

28 апреля 2024 года откроется летний сезон в казанском экстрим-парке «Урам»

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани 3 подростков устроили ночные гонки с полицией

Новости Татарстана

8 часов назад

Шастун заявил, что в Казани зрители мало смеются на шоу «Импровизаторов»
Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани
Гид по скидкам Казани
7 дней назад

Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани