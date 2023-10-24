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«Поступила информация, и она пугает»: синоптики изменили прогноз на ноябрь

«Поступила информация, и она пугает»: синоптики изменили прогноз на ноябрь

mixyfotos.ru

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Российские метеорологи составили прогноз на ноябрь. Согласно словам специалистов, в большинстве регионах РФ конец осени будет аномальным настолько, что пугает самих синоптиков, сообщает PRIMPRESS.

Специалисты метеорологической службы Gismeteo рассказали россиянам, что следует ожидать от ноября в этом году. Последний осенний месяц встретит граждан России аномальным похолоданием, которое нехарактерно для среднестатистического ноября.

На юге Дальнего Востока, согласно прогнозам синоптиков, начало ноября обещает быть теплым, температура будет составлять примерно плюс 10-12 градусов, но в середине месяца столбики термометров стремительно поползут вниз до минус 15 градусов, а также начнутся сильные снегопады.

На территориях Сибири и Урала погода будет еще хуже: метеорологи предполагают, что страшные морозы придут гораздо раньше времени в эту часть России. В Новосибирске до середины ноября столбики термометров опустятся до минус 19 градусов, а затем после 18 ноября температура воздуха упадет до отметки в минус 33 градуса. Вместе с этим снег будет идти почти каждый ноябрьский день, поделились синоптики.

Последний осенний месяц начнется в центральной части России с аномального тепла, по словам специалистов температура воздуха будет составлять до плюс 14 градусов. Ближе к середине ноября столбики термометров опустятся до минус пяти градусов, а в конце снова достигнут плюсовой отметки в 7-8 градусов.

Но капризнее всего в ноябре будут осадки на территориях европейской части РФ: по словам метеорологов, солнце почти не будет выглядывать на протяжении всего месяца, а постоянные дожди будут сменяться снегопадами и наоборот.

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