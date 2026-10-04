На Земле зафиксировали слабую магнитную бурю уровня G1

Магнитная буря, которую прогнозировали заранее, началась на Земле 4 октября. Возмущение геомагнитного поля достигло уровня G1, сообщили в Институте прикладной геофизики.

Это минимальная ступень по пятибалльной шкале магнитных бурь, тогда как максимальному значению G5 соответствуют экстремально сильные события.

Серьёзных последствий от такого возмущения обычно не ожидается, хотя небольшие нарушения в работе спутников и энергосистем возможны. Полярные сияния при этом могут появляться в более низких широтах, чем обычно.

Геомагнитная активность возникает, когда потоки заряженных частиц от Солнца взаимодействуют с магнитным полем Земли, а сила конкретного события зависит от параметров солнечного ветра и ориентации межпланетного магнитного поля. Ранее Life.ru сообщал, что вероятность магнитной бури 4 октября оценивалась в 60%, а учёные связывали возможное возмущение магнитосферы с усилением солнечного ветра из корональной дыры. Специалисты подчёркивали, что краткосрочные прогнозы космической погоды уточняются по мере поступления новых данных.